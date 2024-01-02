عبر شاشات مساحتها 279 م2.. استخدام الذكاء الصناعي في نشر المحتوى الإرشادي في الحرم

وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها، كما تزود الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق متخصص في الجانب الشرعي والتوجيهي من العلماء، وتترجم إلى عدة لغات من خلال كادر مخصص للترجمة واللغات، وتوزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه على مدار (24) ساعة.