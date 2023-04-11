تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام في المدينة المنوّرة خلال العشر الأواخر

وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي، ومسجد قباء، فيما يتواصل تقديم خدمات النقل العام ضمن مشروع "حافلات المدينة" ابتداءً من الثالثة صباحاً، حتى الثالثة مساءً.