بعد إغلاقها بسبب موجة الأمطار بالباحة.. فتح "عقبة حزنة" أمام الحركة المرورية

أعادت الجهات المعنية في منطقة الباحة، فتح "عقبة حزنة" أمام حركة المرور، بعد التأكد من خلوها من العوائق التي تسببت بها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وتمت عمليات الصيانة والمتابعة الدورية؛ للتأكد من سلامة الطريق وضمان أمان مرتاديه.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تعيق حركة السير؛ تم السماح باستخدام العقبة مرة أخرى؛ مما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسياح في المنطقة.
وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام الجهات المعنية بسلامة المواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية وتطويرها لمواجهة الظروف الجوية المختلفة.