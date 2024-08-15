بعد إغلاقها بسبب موجة الأمطار بالباحة.. فتح "عقبة حزنة" أمام الحركة المرورية

أعادت الجهات المعنية في منطقة الباحة، فتح "عقبة حزنة" أمام حركة المرور، بعد التأكد من خلوها من العوائق التي تسببت بها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.