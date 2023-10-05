تشجيعًا للشباب المبدعين.. "الفضلي" يتوج الفائزين في ختام "هاكاثون الزراعة"

توج وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الفائزين خلال الحفل الختامي لفعاليات هاكاثون الزراعة، اليوم، لتشجيع ودعم الشباب والمطورين والمبدعين، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجال الزراعة، وإيجاد حلول ومنصات وتطبيقات رقمية، تعالج تحديات القطاع بطريقة ذكية ومبتكرة.
وأوضحت الوزارة أن المنافسة بين المشاركين من طلاب الجامعات والمعاهد وخريجيها، وأصحاب الأفكار التقنية الابتكارية بمجال الزراعة، ورواد الأعمال، والمهتمين والمختصين بمجال الزراعة، والمبرمجين، في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية ومحفزة للإبداع والابتكار.
وحصل فريق "منبت" على المركز الأول في مسار تنمية الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والذي بلغت قيمة الجائزة فيه "150" ألف ريال، فيما احتلّ المركز الثاني في ذات المسار فريق "الخبير سيف"، ونال جائزة بقيمة "100" ألف ريال، بينما حقق فريق "بالم أوبتيكال" المركز الثالث في مسار الصحة النباتية والحيوانية، وحاز على جائزة بقيمة "50" ألف ريال.
وجرت المنافسات حول ابتكار حلول للتحديات المختلفة عبر مسارين؛ الأول مسار تنمية الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والثروة السمكية وتشجيع النمط الاستهلاكي، والبيوت المحمية وتقنيات الزراعة الحديثة، والزراعة المائية وحصاد مياه الأمطار؛ والمسار الثاني تضمن الصحة النباتية والحيوانية، وتعزيز الوقاية من الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية، والوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها.
وأشارت الوزارة إلى أن منافسات الهاكاثون أتاحت للمستفيدين تطوير أفكارهم وإبراز قدراتهم ومهاراتهم التقنية، والالتقاء بالخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي، والمساهمة في وضع حلول تقوم على ابتكار حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في المملكة، وتحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع واقعية تدعم مستهدفات التنمية الزراعية، وتعزز الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الإنتاجية والجودة، وتحسين عمليات سلاسل الإمداد، ومعالجة التحديات الزراعية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في قطاع الزراعة، ورفع التثقيف والوعي الزراعي لشرائح المجتمع.