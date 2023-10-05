تشجيعًا للشباب المبدعين.. "الفضلي" يتوج الفائزين في ختام "هاكاثون الزراعة"

وأشارت الوزارة إلى أن منافسات الهاكاثون أتاحت للمستفيدين تطوير أفكارهم وإبراز قدراتهم ومهاراتهم التقنية، والالتقاء بالخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي، والمساهمة في وضع حلول تقوم على ابتكار حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في المملكة، وتحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع واقعية تدعم مستهدفات التنمية الزراعية، وتعزز الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الإنتاجية والجودة، وتحسين عمليات سلاسل الإمداد، ومعالجة التحديات الزراعية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في قطاع الزراعة، ورفع التثقيف والوعي الزراعي لشرائح المجتمع.