"قلعة شمسان" معلمٌ تاريخيٌ بارز.. يحتضن فعاليات مهرجان قمم الدولي الثالث

احتضنت قلعة شمسان التاريخية فعاليات مهرجان "قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية" في نسخته الثالثة 2024 بمنطقة عسير، وسط حضور كثيف من الزوار؛ كأحد المواقع الأثرية الثمانية التي تُقام فيها فعاليات المهرجان الأول من نوعه في الفنون الأدائية الجبلية.
وتعدُّ قلعة شمسان وجهةً تاريخيةً تقع شمال شرقي مدينة أبها (منطقة عسير - جنوب غربي المملكة) عند قاعدة جبل متوسط الارتفاع يبلغ طوله 90 مترًا وعرضه 50 مترًا، وتحتوي القلعة على ثلاثة أبراج دفاعية في ثلاث زوايا، ويتميز تصميم القلعة ببنائها بمجموعة من الأدوات الحجرية والأواني بأحجام وأشكال مختلفة.
وقد شيدت القلعة بتصميمها الأخير قبل أكثر من 100 عام تقريبًا؛ لذا فهي تمثِّل خط الدفاع الأول عن المدينة في حقب زمنية متتالية، وتتميز بالأسلوب والفنون المعمارية التقليدية. وقد مرّت القلعة بالعديد من عمليات التطوير من قبل القائمين على العمل والمهتمين بالعناية بالآثار في المملكة. وشمّلت عمليات تطوير قلعة شمسان ترميم الأجزاء المتهالكة بها، بالإضافة إلى بناء المرافق الخدمية الأخرى التي تخدم القلعة؛ مثل المقاعد المخصصة للجلوس، وتطوير الطرق المؤدية إلى القلعة، وإضافة الأعمدة التي تعمل على إنارة المنطقة، وممرات المشي، والشوارع المحيطة.
وحرصت إدارة تطوير وترميم قلعة شمسان على تزويد مواقف سيارات تستوعب كافة السيارات الخاصة بزوار القلعة التاريخية. وتحمل القلعة البُعدين التراثي والسياحي، خاصة بعد إعادة تأهيلها؛ لتكون نافذةً على حقبة من تاريخ المنطقة، ومعلمًا معماريًا لفنون العمارة التقليدية.
يدكر أن منظر قلعة شمسان القديم يلفت الأنظار إليها، في كافة الأجزاء والمعالم الأثرية في القلعة، كما تعد شاهدًا على التاريخ العسكري الذي يميّز هذه القلعة، ويصف طرق الحماية التي كانت تتم داخل أسوارها.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من إقامة المهرجان في المناطق التاريخية والتراثية بمدينة أبها، إلى تقديم الموروث السعودي بفنونه المختلفة وتسويقه عالميًا، بالإضافة إلى جذب الاهتمام العالمي وإبراز جهود المملكة في الاهتمام بالإرث الثقافي، وثقافة الشعوب، وتثبيت التقاليد التي تعد مكونًا رئيسيًا للمجتمعات.