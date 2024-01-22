"قلعة شمسان" معلمٌ تاريخيٌ بارز.. يحتضن فعاليات مهرجان قمم الدولي الثالث

وقد شيدت القلعة بتصميمها الأخير قبل أكثر من 100 عام تقريبًا؛ لذا فهي تمثِّل خط الدفاع الأول عن المدينة في حقب زمنية متتالية، وتتميز بالأسلوب والفنون المعمارية التقليدية. وقد مرّت القلعة بالعديد من عمليات التطوير من قبل القائمين على العمل والمهتمين بالعناية بالآثار في المملكة. وشمّلت عمليات تطوير قلعة شمسان ترميم الأجزاء المتهالكة بها، بالإضافة إلى بناء المرافق الخدمية الأخرى التي تخدم القلعة؛ مثل المقاعد المخصصة للجلوس، وتطوير الطرق المؤدية إلى القلعة، وإضافة الأعمدة التي تعمل على إنارة المنطقة، وممرات المشي، والشوارع المحيطة.