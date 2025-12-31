"البلديات والإسكان" تصدر اشتراطات النُزل المؤقتة بمكة والمدينة

أصدرت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة، الاشتراطات البلدية المحدَّثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تعزيز جودة خدمات ضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى معايير السلامة، وتحسين البيئة العمرانية خلال موسم الحج.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تسري فقط على النُزل المؤقتة العاملة خلال موسم الحج، لضمان اختيار مواقع مناسبة لخدمة الحجاج، وتعزيز جاهزيتها وسلامتها.
وتهدف الاشتراطات إلى رفع كفاءة مباني الضيافة المؤقتة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، وتحقيق هوية عمرانية متجانسة مع الطابع التراثي والبيئي للمدينتين المقدستين، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بتجربة الحجاج.
وتشمل المتطلبات الحصول على موافقات الدفاع المدني والجهات المختصة، وسجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الأمانة على الموقع، إضافة إلى متطلبات تتعلق بالمساحات، ونسب البناء، والارتدادات، واللوحات التجارية.
كما تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية تشمل كود البناء السعودي، ومعايير السلامة، والواجهات، والمظهر العام، والأرصفة والأدراج، وتهيئة المرافق لاحتياجات جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
وشددت الوزارة على التزام النُزل المؤقتة بالمعايير التشغيلية، ومنها النظافة والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وتوفير كاميرات المراقبة، وسلامة دورات المياه والمغاسل والمصليات، إضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين مثل الشهادات الصحية، والالتزام بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتنظيم قطاع الضيافة المؤقتة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، من خلال بيئة تنظيمية واضحة تسهم في تطوير هذا النشاط الحيوي، ورفع رضا ضيوف الرحمن.