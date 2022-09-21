لقاءات ثنائية متعددة.. "القصبي" يرأس الوفد السعودي بالاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بإندونيسيا

ويعقد القصبي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المجموعة في مدينة بالي الإندونيسية، يلتقي خلالها بنظرائه من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، وعددا من المسؤولين الحكوميين؛ لبحث مجالات التعاون والشراكة، وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.