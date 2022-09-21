لقاءات ثنائية متعددة.. "القصبي" يرأس الوفد السعودي بالاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بإندونيسيا

يرأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين من 21 إلى 23 سبتمبر 2022م، في مدينة بالي الإندونيسية.
ويشارك في الاجتماع -الذي يعقد غداً الخميس- الوزراء المعنيون للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة؛ لمناقشة أبرز أولويات عمل المجموعة نحو إصلاحات منظمة التجارة العالمية، وأهمية دعم النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستجابة التجارة والاستثمار والصناعة للجائحة وهيكلة الصحة العالمية.
كما يناقش الاجتماع سبل تحفيز الاستثمار المستدام لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وضمان قدرة الأعضاء على الاستفادة من التجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من خلال الصناعة 4,0 من أجل تصنيع شامل ومستدام.
ويعقد القصبي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المجموعة في مدينة بالي الإندونيسية، يلتقي خلالها بنظرائه من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، وعددا من المسؤولين الحكوميين؛ لبحث مجالات التعاون والشراكة، وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وعلى ضوء زيارة وزير التجارة، تنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا غداً الخميس أعمال مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي وملتقى الأعمال بمشاركة الشركات السعودية والإندونيسية، وذلك بهدف تعزيز وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
يُذكر أن إندونيسيا تستضيف مجموعة العشرين هذا العام بشعار "نتعافى سوياً، لنتعافى أقوى" ويأتي في توقيت مهم تتعاظم فيه جهود جميع الدول لمواجهة التحديات العالمية لبناء اقتصاد عالمي قوي ومتطور، وجهود وزراء دول أعضاء مجموعة العشرين في الاستجابة لاضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية ولاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي من خلال دعم التجارة والاستثمار الدوليين.