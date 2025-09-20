وزارة الحج: (30) مليون مستخدم لتطبيق نسك من (190) دولة حول العالم

وأشارت إلى، أن تطبيق "نسك" يقدم من خلال التكامل مع جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، ما يزيد على (100) خدمة رقمية للزوار، تمكنهم من خوض تجربة رقمية متكاملة تغطي مراحل الرحلة كافة، منذ التخطيط وحتى العودة، كحجز الروضة الشريفة، والعمرة، وقطار الحرمين، والخرائط، وتذاكر الطيران، والفنادق، والبرامج، والجولات الإثرائية، وغيرها.