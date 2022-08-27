"تعليم تبوك" يتسلم مشروعين جديدين لمدرستين بـ9.5 ملايين ريال

ونوه بتوجيهات المدير العام للتعليم في المنطقة، وحرص أمير منطقة تبوك وما توليه الوزارة من اهتمام وزير التعليم في هذا الصدد، ودعم ورعاية القيادة الحكيمة، لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.