"تعليم تبوك" يتسلم مشروعين جديدين لمدرستين بـ9.5 ملايين ريال

تَسلمت الإدارة مشروعَ المدرسة التاسعة والستين (بنات) في حي التعاون، بتكلفةٍ بلغت أكثر من 4.5 ملايين ريال؛ ومشروع الابتدائية التاسعة (بنات) في حي الأخضر؛ بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين ريال.
جاء ذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، ضمن الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.
ويضم المشروعان فصولًا دراسية ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصالات رياضية، وقد بلغت تكلفة المشروعين أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون ريال.
وقال مدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس أحمد العنزي: تم اختبار مستوى جودة البناء للمشروعين على أرض الواقع، وإجراء الاختبارات المعمارية اللازمة؛ وذلك من قِبَل اللجنة الوزارية المختصة.
ونوه بتوجيهات المدير العام للتعليم في المنطقة، وحرص أمير منطقة تبوك وما توليه الوزارة من اهتمام وزير التعليم في هذا الصدد، ودعم ورعاية القيادة الحكيمة، لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.