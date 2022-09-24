بحضور دبلوماسيين ونُخَب مجتمعية.. سفارة المملكة في جورجيا تحتفي باليوم الوطني الـ92

وأوضح السفير "آل الشيخ" في كلمة له، الإنجازات والمشاريع التي حققتها المملكة من خلال برامج وأهداف "رؤية المملكة 2030" في شتى المجالات، وأكد تنامي العلاقات السعودية الجورجية وتعزيزها على كل الأصعدة.