بحضور دبلوماسيين ونُخَب مجتمعية.. سفارة المملكة في جورجيا تحتفي باليوم الوطني الـ92

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، حفل استقبال الليلة الماضية في فندق بيلتمور في العاصمة الجورجية تبليسي؛ للاحتفاء بالذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وحضر الحفل نائب وزير الخارجية الجورجي أليكساندر خفتيسياشفيلي، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وعدد كبير من وجوه المجتمع الجورجي بمختلف فئاته وشرائحه من أكاديميين ومثقفين وإعلاميين ورجال الأعمال.
وأوضح السفير "آل الشيخ" في كلمة له، الإنجازات والمشاريع التي حققتها المملكة من خلال برامج وأهداف "رؤية المملكة 2030" في شتى المجالات، وأكد تنامي العلاقات السعودية الجورجية وتعزيزها على كل الأصعدة.