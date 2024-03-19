البديوي يؤكد ضرورة أهمية توحيد كافة الجهود التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحياة والإنسانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية توحيد كافة الجهود التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحياة الإنسانية خاصةً فيما يشهده العالم من صراعات وأزمات طالت أرواح الأبرياء.
جاء ذلك خلال لقائه، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبي في المفوضية الأوروبية مرغريتيس شيناس.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق مفاهيم الأمن والاستقرار، وتعميق الثقة المتبادلة، والتعاون في جميع المجالات "ذات الاهتمام المشترك" بما يحقق المصالح المشتركة، بما في ذلك احترام كافة وجهات النظر والمبادئ والمفاهيم.
كما تم مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الإستراتيجية والوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.