البديوي يؤكد ضرورة أهمية توحيد كافة الجهود التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحياة والإنسانية

كما تم مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الإستراتيجية والوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.