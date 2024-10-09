"يلو" تضم سيارة فورد تيريتوري إلى أسطولها

شهدت مدينة جدة مؤخراً توقيع شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" وشركة محمد يوسف ناغي الموزع الرسمي لسيارات فورد في المملكة، اتفاقية تنضم بموجبها سيارة فورد تيريتوري متعددة الاستخدامات إلى أسطول "يلو" المتنوع من مختلف أنواع وفئات السيارات التي تلبي رغبات واحتياجات عملاء "يلو"، ووقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل " يلو " الأستاذ حمد الحمّيد والمدير التنفيذي في شركة محمد يوسف ناغي الأستاذ احمد قهوجي بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.
وتضع سيارة فورد تيريتوري الجديدة كلياً معياراً جديداً للسيارات المتعدّدة الاستعمالات. فهي تقدّم تجربة من العمر على الطريق بفضل خصائصها الفريدة والمتوارثة عن سيارات فورد المتعدّدة الاستعمالات SUV، ومساحتها الداخلية الرحبة، وتصميمها الخارجي السلس، وأحد أقوى المحرّكات في فئتها محرّك EcoBoost®️ سعة 1.8 لتر. توفّر تكنولوجيا مساعدة السائق المتقدّمة قدراً أكبر من الثقة والأمان، بينما تتيح شاشة اللمس المركزية قياس 12.3 بوصة الاتصال بسهولة.
وسوف تستلم يلو خلال الأيام المقبلة الدفعة الأولى من سيارات تيريتوري المقرر استلامها بموجب هذه الاتفاقية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد بأن انضمام سيارات فورد تيريتوري يأتي ضمن التزام "يلو" الدائم بإتاحة مختلف الخيارات أمام عملائها التي تلبي تطلعاتهم واحتياجات الاستخدام المختلفة، وأضاف الحميّد قائلاً: نعمل في "يلو" بشكل مستمر على تحديث أسطولنا عبر ضم أحدث السيارات من مختلف الفئات والعلامات التجارية بهدف أن نبقي دائماً قائمة خياراتنا أمام عملائنا غنية بتشكيلة متنوعة تمنحهم حرية أكبر في الاختيار بما يلبي رغباتهم أو احتياجات الاستخدام، إلى جانب الخدمات التي نقدمها ونستثمر كثيراً في تطويرها بهدف إيجاد تجربة فريدة ومتجددة أمام عملائنا في كل مرة يتعاملون فيها مع "يلو".
وتعليقاً على هذه الخطوة، اعرب المدير التنفيذي لعلامة فورد بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات الأستاذ أحمد القهوجي عن فخره بهذه الشراكة قائلا : "إننا فخورون بهذا التعاون مع" يلو" وندرك تماماً أن الشراكة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الفريدة التي كانت ومازالت تقدمها "يلو" لعملائها في مختلف فروعها المنتشرة حول معظم مدن المملكة، وتعتبر سيارة فورد تيريتوري 2025 مركبة مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن سيارات متعددة الاستخدامات في السعودية وتأتي مع حزمة متعددة من تقنيات التكنولوجيا والأمان والراحة. لذا نحن واثقون تماماً بأن عملاء "يلو" سيقدّرون هذه التجربة الاستثنائية".
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات إستراتيجية عالمية تتيح لعملائها حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع. وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
اعرف أكثر: https://www.iyelo.com/ar