"يلو" تضم سيارة فورد تيريتوري إلى أسطولها

وتعليقاً على هذه الخطوة، اعرب المدير التنفيذي لعلامة فورد بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات الأستاذ أحمد القهوجي عن فخره بهذه الشراكة قائلا : "إننا فخورون بهذا التعاون مع" يلو" وندرك تماماً أن الشراكة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الفريدة التي كانت ومازالت تقدمها "يلو" لعملائها في مختلف فروعها المنتشرة حول معظم مدن المملكة، وتعتبر سيارة فورد تيريتوري 2025 مركبة مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن سيارات متعددة الاستخدامات في السعودية وتأتي مع حزمة متعددة من تقنيات التكنولوجيا والأمان والراحة. لذا نحن واثقون تماماً بأن عملاء "يلو" سيقدّرون هذه التجربة الاستثنائية".