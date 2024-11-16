التصدي لترويج الحشيش والأقراص المحظورة بالشرقية ومنع تهريب 440 كجم قات بعسير

تمكنت الجهات الأمنية من منع ترويج الحشيش والأقراص المحظورة في المنطقة الشرقية، والتصدي لتهريب كمية من القات في منطقة عسير، وذلك خلال واقعتين منفصلتين.
وفي التفاصيل، قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية على مواطن وآخر خليجي، لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(18,104) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الأخرى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.