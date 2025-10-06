شاهد.. إبداع سعودي بالقهوة يحاكي التراث في معرض الصقور والصيد 2025

وأوضح العقيلان أن أعماله تنطلق من رؤية فنية تهدف إلى إبراز الملامح السعودية بأسلوب حديث، يجمع بين الأصالة والهوية. وبيّن أنه استوحى فكرة استخدام البن من رمزية القهوة في الثقافة السعودية، ليعتمد في لوحاته على تدرجات لونية متعددة تتراوح بين الداكنة والفاتحة والطبيعية، تمنح كل لوحة عمقًا بصريًا خاصًا يعكس ملامح الصقر وشخصيته المهيبة.