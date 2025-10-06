شاهد.. إبداع سعودي بالقهوة يحاكي التراث في معرض الصقور والصيد 2025

في خطوة لافتة ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، يقدّم الفنان التشكيلي ماجد العقيلان تجربة فنية فريدة، من خلال مجموعة من اللوحات التي رسمها باستخدام البن، مجسّدًا فيها الصقر بأسلوب تعبيري يمزج بين الفن التشكيلي والموروث المحلي.
وأوضح العقيلان أن أعماله تنطلق من رؤية فنية تهدف إلى إبراز الملامح السعودية بأسلوب حديث، يجمع بين الأصالة والهوية. وبيّن أنه استوحى فكرة استخدام البن من رمزية القهوة في الثقافة السعودية، ليعتمد في لوحاته على تدرجات لونية متعددة تتراوح بين الداكنة والفاتحة والطبيعية، تمنح كل لوحة عمقًا بصريًا خاصًا يعكس ملامح الصقر وشخصيته المهيبة.
وأشار إلى أنه خصّص شهرًا كاملًا لإعداد أعماله، عبر تجارب فنية متعددة للوصول إلى التوازن اللوني المطلوب، معتمدًا على البن كمادة خام لإبراز التفاصيل الدقيقة.
وأكد العقيلان أن هذا النمط يفتح آفاقًا جديدة أمام الفنانين السعوديين لاستثمار الخامات المحلية بأساليب غير تقليدية، تعزز من الهوية الفنية الوطنية.
ونوّه إلى أن مشاركته في المعرض تُعد الأولى، معربًا عن إعجابه بمستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير، مؤكدًا أن الحدث يشكّل منصة ملهمة للفنانين لعرض تجاربهم أمام جمهور متنوع محليًا وعالميًا.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 1300 عارض وعلامة تجارية من أكثر من 45 دولة.