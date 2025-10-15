جناح المملكة في إكسبو أوساكا يختتم مشاركته بزيارة أكثر من 3 ملايين زائر وعدد من الجوائز العالمية

وحقق الجناح جوائز متعددة، وإشادةً دولية واسعة، ومنها الجائزة الذهبية في فئة العمارة الثقافية (المساحات التفاعلية والتجريبية) من جوائز نيويورك للتصميم المعماري، وجائزة أفضل جناحٍ كبير، وأفضل هندسة معمارية خارجية، وأفضل عرضٍ عن فعالية "حكايات البحر" في برنامج الأولمبياد العالمي لإكسبو، إضافة إلى جائزة "التنين الأزرق" عن أفضل حملة في اليابان، و"التنين الذهبي" عن بناء العلامة التجارية أو الوعي بها ضمن جوائز دراغونز أوف آسيا، وجائزة إكسبو للابتكار عن فئة الابتكار التكنولوجي في معرض إكسبو 2025 أوساكا من المكتب الدولي للمعارض عن مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد المعروض داخل قاعة "البحار المستدامة" بالجناح السعودي، كما صنّفته شبكة "سي إن إن" ضمن قائمة "أفضل عشرة أجنحة تستحق الزيارة".