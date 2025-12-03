"الداخلية" تحصد المركز الأول لأفضل فيلم توعوي عربي لعام 2025

في إنجاز جديد يعكس جهود المملكة في التوعية المجتمعية، حققت وزارة الداخلية المركز الأول لأفضل فيلم توعوي لعام 2025، ضمن المسابقة الدورية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وجاء الإعلان عن فوز "الداخلية" خلال أعمال المؤتمر الـ49 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد في العاصمة التونسية، بمشاركة وفود أمنية من مختلف الدول العربية.
وتسلّم الجائزة رئيس وفد وزارة الداخلية معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وذلك عن الفيلم التوعوي الذي حمل عنوان: "أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم لمراكز علاج الإدمان".
وشهدت المسابقة منافسة بين 12 دولة عربية في 5 مسارات متنوعة، ركّزت على قضايا التوعية الأمنية والمجتمعية، حيث لاقى الفيلم السعودي إشادة من الحضور لما حمله من رسالة إنسانية وأسلوب مهني مميز.