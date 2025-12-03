"الداخلية" تحصد المركز الأول لأفضل فيلم توعوي عربي لعام 2025

وشهدت المسابقة منافسة بين 12 دولة عربية في 5 مسارات متنوعة، ركّزت على قضايا التوعية الأمنية والمجتمعية، حيث لاقى الفيلم السعودي إشادة من الحضور لما حمله من رسالة إنسانية وأسلوب مهني مميز.