رئيس سدايا يبحث مع وزيرة العلوم البريطانية تطورات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته

وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات المتعلقة بالقمة، لاسيما ما يتعلّق بمجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والدور الدولي في ذلك المجال، إلى جانب التعاون بين البلدين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي تنظمها سدايا في مدينة الرياض في سبتمبر المقبل.