نائب وزير الثقافة يستقبل رئيس أساقفة فيينا ويوجه الدعوة له لزيارة بينالي الفنون الإسلامية بجدة

استقبل نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في مقر وزارة الثقافة اليوم، رئيس أساقفة فيينا نيافةَ الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون .
وبحث الجانبان خلال اللقاء دور الثقافة في مدّ جسور التواصل بين البشر، والنهضة الثقافية التي تعيشها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، انطلاقاً من الوعي بأهمية الثقافة في تعزيز مفاهيم التسامح والقبول، وتشجيع الحوار بين الناس من مختلف الجنسيات، وفق إطار إنساني مشترك .
ووجه فايز الدعوة إلى الكاردينال لزيارة بينالي الفنون الإسلامية، المقام حالياً في مدينة جدة، وذلك للاطلاع على مآثر الفن الإسلامي عبر تاريخ الحضارة الإسلامية، والتعرف على خصائصه الجمالية الفريدة .