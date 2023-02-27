نائب وزير الثقافة يستقبل رئيس أساقفة فيينا ويوجه الدعوة له لزيارة بينالي الفنون الإسلامية بجدة

وبحث الجانبان خلال اللقاء دور الثقافة في مدّ جسور التواصل بين البشر، والنهضة الثقافية التي تعيشها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، انطلاقاً من الوعي بأهمية الثقافة في تعزيز مفاهيم التسامح والقبول، وتشجيع الحوار بين الناس من مختلف الجنسيات، وفق إطار إنساني مشترك .