مستشفى الزلفي ينجح في إنقاذ حياة 7 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة

أوضح مستشفى الزلفي العام عضو تجمع الرياض الصحي الثاني أنه استقبل 7 حالات إنقاذ حياة، وتمكّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة 3 أشخاص كانوا يعانون من نزيف حاد في مناطق الصدر والبطن وإصابات غائرة داخلية.
وبيّن المستشفى أن وحدة الطوارئ استقبلت 7 حالات، من بينها 3 حالات حرجة تعاني من إصابات في مناطق الصدر والبطن، مما تسبب في جروح غائرة، وقام الفريق الطبي الجراحي وفريق العناية المركزة بإجراء الفحوصات الطبية الضرورية والأشعة الصوتية، التي أظهرت وجود نزيف داخلي.
وتم إجراء 3 عمليات جراحية عاجلة ناجحة لهؤلاء المرضى، بينما يواصل المصابون تلقي العلاج اللازم، حيث استقرت حالات 3 أشخاص وتم تأكيد تعافيهم، وتمكنهم من مغادرة المستشفى، في حين تم نقل الحالات الثلاث الحرجة بعد العمليات الجراحية العاجلة إلى وحدة العناية المركزة، وتم نقل حالة واحدة إلى قسم جراحة الرجال.
وبعد مرور 4 أيام، استقرت الحالات الثلاث الحرجة، وتم نقلهم إلى قسم جراحة الرجال، حيث يواصلون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وذكر مستشفى الزلفي العام أن فريق الطوارئ في المستشفى يبقى في حالة تأهب تام؛ لمواجهة حالات الكوارث والأزمات، ويتلقى الفريق التطوير التدريب اللازم بسرعة وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.