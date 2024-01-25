مستشفى الزلفي ينجح في إنقاذ حياة 7 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة

وتم إجراء 3 عمليات جراحية عاجلة ناجحة لهؤلاء المرضى، بينما يواصل المصابون تلقي العلاج اللازم، حيث استقرت حالات 3 أشخاص وتم تأكيد تعافيهم، وتمكنهم من مغادرة المستشفى، في حين تم نقل الحالات الثلاث الحرجة بعد العمليات الجراحية العاجلة إلى وحدة العناية المركزة، وتم نقل حالة واحدة إلى قسم جراحة الرجال.