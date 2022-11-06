التلوث يجري في دمائنا.. "خوجة": قمة المناخ جرس إنذار لإنقاذ الكوكب

وتابع: "من التحديات الصحية ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية أن نسبة 99% من الناس في مختلف مجتمعات الدول يتنفسون هواء غير صحي، ناجمًا في الأساس عن حرق الوقود الأحفوري، كما تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، وندرة المياه؛ إلى تشريد الناس وتؤثر على صحتهم، بالإضافة إلى مهددات التلوث والبلاستيك وقد شقت طريقها إلى سلسلتنا الغذائية ومجاري دمائنا، كما تقود النظم التي تنتج أطعمة ومشروبات عالية التجهيز وغير صحية، موجة من السمنة؛ مما يزيد من انتشار السرطان وأمراض القلب مع توليد ما يصل إلى ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وكل هذه المعطيات تهدد صحة وحياة البشرية".