لتأهيل موردي الشركات الصغيرة والمتوسطة.. "منشآت" تنظم لقاء "أربعاء طموح" بالتعاون مع أرامكو

وتهدف الفعالية إلى إنشاء بيئة رياديّة وبناء علاقات مهنيّة مع الفئة المستهدفة، والعمل على حصر أبرز التحدّيات التي قد تواجه منشآت طموح، إلى جانب متابعة وتقييم وتطوير البرنامج من خلال الاستماع للفئة المستهدفة، والتعرّف على برنامج طموح أكثر والخدمات المقدمة من خلاله، إضافة إلى تقوية العلاقات بين منشآت طموح والشركاء الممكنين.