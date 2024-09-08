شركة HONOR تكشف عن مستقبل مليء بالإمكانيات مع هاتف HONOR Magic V3 الذي حطم الأرقام القياسية في معرض IFA 2024

أعلنت HONOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أجهزتها الرائدة والمتطورة التي تتميز بحماية فائقة للخصوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُظهر التزامها بتعزيز الابتكار في عالم مدفوع بالذكاء الاصطناعي، وذلك في معرض IFA 2024. وشهد الحدث أيضاً الكشف عن أحدث الأجهزة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HONOR، بما في ذلك HONOR Magic V3، أنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، بالإضافة إلى الكمبيوتر المحمول الأنيق والرائع HONOR MagicBook Art 14، والجهاز اللوحي الرقمي المبتكر والمتطور HONOR MagicPad 2، والساعة الاستثنائية لتتبع الصحة الأنيقة HONOR Watch 5.