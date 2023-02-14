مذكرة تفاهم بين نادي الصقور ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وتركّز مذكرة التفاهم على التعريف بالتراث الخاص بالصقور، وإبرازه، ونشره وإقامة فعاليات للصقور، كما تضمّنت إجراء البحوث العلمية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالصقور، والتعاون في مجال الفعاليات التي يقيمها الطرفان.