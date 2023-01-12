حالةٌ ماطرة جديدة تبدأ على المملكة اعتبارًا من الخميس ويتسع تأثيرها الأسبوع القادم

قال المختصون في مركز طقس العرب، إنه يُتوقع أن تتأثر المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الخميس، بحالة ماطرة جديدة، وتشتد وتتسع رقعتها مطلع الأسبوع القادم، لتشمل مناطق واسعة من المملكة بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع تدريجيًّا مع ساعات ما بعد ظهر الخميس، أن تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على المناطق الجنوبية الغربية، وتشمل بذلك مرتفعات وتهامة بالإضافة لبعض الأجزاء الساحلية من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة)، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية؛ مما قد يؤدي لجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
أما يوم الجمعة، فيتوقع أن يتزايد فيه تأثر المملكة بالحالة الماطرة؛ بحيث تشتد التكونات المحلية الركامية على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء عدة من مرتفعات وتهامة: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، وتشمل فرص الأمطار كذلك بعض الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة وعسير؛ وخاصة ساعات الصباح والظهيرة من يوم الجمعة. ويُتوقع أن تمتد بعض السحب الماطرة المتفرقة نواحي جنوب منطقة الرياض إداريًّا، وجنوب المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة ومحدودة إجمالًا من حفر الباطن وشرق الحدود الشمالية وحائل.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتسع نطاق الحالة الماطرة مطلع ومنتصف الأسبوع القادم، لتشمل أجزاء واسعة من المملكة، وسيوافيكم مركز طقس العرب بالتفاصيل تباعًا بإذن الله.