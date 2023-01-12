حالةٌ ماطرة جديدة تبدأ على المملكة اعتبارًا من الخميس ويتسع تأثيرها الأسبوع القادم

أما يوم الجمعة، فيتوقع أن يتزايد فيه تأثر المملكة بالحالة الماطرة؛ بحيث تشتد التكونات المحلية الركامية على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء عدة من مرتفعات وتهامة: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، وتشمل فرص الأمطار كذلك بعض الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة وعسير؛ وخاصة ساعات الصباح والظهيرة من يوم الجمعة. ويُتوقع أن تمتد بعض السحب الماطرة المتفرقة نواحي جنوب منطقة الرياض إداريًّا، وجنوب المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة ومحدودة إجمالًا من حفر الباطن وشرق الحدود الشمالية وحائل.