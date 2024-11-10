في غضون 3 سنوات.. "لوسيد السعودية" تقرّر الانتقال إلى الإنتاج الكامل بالمملكة

قرّرت شركة "لوسيد" المصنّعة للسيارات الكهربائية، المملوكة للسعودية ومقرها في الولايات المتحدة، الانتقال إلى الإنتاج الكامل في مصنعها بجدة، مع هدف إنتاج يبلغ 150,000 سيارة سنوياً في غضون ثلاث سنوات، حسبما أفادت شركة "روكويل أوتوميشن" التي تزوّد شركة السيارات بالروبوتات.
حالياً، يغطي المصنع الحاجة المحلية، لكن عند الانتهاء من المصنع الموسع بجدة سيغطي جميع مناطق الشرق الأوسط وآسيا أيضاً.
وبدأت شركة لوسيد في قبول الحجوزات لسيارتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات "غرافيتي" الجديدة منذ الخميس الماضي.
أما الطراز الجديد، الذي ينضم إلى سيارة السيدان الكهربائية "إير"، فلا يزال على المسار الصحيح لبدء الإنتاج هذا العام، وأكّدت الشركة أيضاً هدفها السابق بإنتاج نحو 9000 مركبة هذا العام.