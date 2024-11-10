في غضون 3 سنوات.. "لوسيد السعودية" تقرّر الانتقال إلى الإنتاج الكامل بالمملكة

أما الطراز الجديد، الذي ينضم إلى سيارة السيدان الكهربائية "إير"، فلا يزال على المسار الصحيح لبدء الإنتاج هذا العام، وأكّدت الشركة أيضاً هدفها السابق بإنتاج نحو 9000 مركبة هذا العام.