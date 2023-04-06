توزيع 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية الملك سلمان للجمعيات الإسلامية بالهند

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبدالله بن يتيم العنزي، في كلمته خلال الحفل المُعَد بهذه المناسبة، أن هذه الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة هي امتداد لعناية المملكة بالقرآن الكريم وإيصاله للمسلمين في العالم بالمجان؛ مستعرضًا الجهود التي تُقدّمها المملكة من خلال مجمع الملك فهد في طباعة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم، والتطور الكبير في منظومة المجمع، وزيادة عدد الإصدارات التي وصلت لعشرين مليون نسخة سنويًّا بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة والمتابعة الدؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على المجمع.