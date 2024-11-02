منطقة الجوف تكتسي بالبياض إثر نزول البرد وهطول أمطار غزيرة

وتتواصل الأمطار الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على أنحاء متفرقة من منطقة الجوف منذ الأربعاء الماضي، وارتوت الأرض بالماء وجريان الشعاب، مما يبشر بموسم ربيعي جاذب، حيث تشتهر منطقة الجوف بالنباتات البرية الموسمية خلال فصل الربيع كالخزامى والأقحوان والديدحان وعدد كبير من النباتات العطرية.