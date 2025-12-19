ما بعد «قيصر»… لحظة مفصلية لإعادة بناء الجمهورية السورية

وفي السياق ذاته، يشدد محللون على أهمية دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على أن تجاوز تركات المرحلة السابقة يتطلب صبرًا طويل الأمد، وخططًا واقعية، وعملًا جادًا يراعي الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين.