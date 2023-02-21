مسؤولون ورجال أعمال يهنئون القيادة بمناسبة "يوم التأسيس"

هنّأ مسؤولون ورجال أعمال، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم التأسيس"، مؤكدين أنه من أيام الوطن الخالدة والراسخة في القلوب، والذي تحققت فيه الوحدة واللُحمة على يد الإمام محمد بن سعود، منذ أكثر من 300 عام.
وأضافوا: الواجب الاحتفاء بهذا التاريخ المجيد، وتثقيف الجيل بهذه الانطلاقة المجيدة ومراحل المهد التي واكبت مسيرة وطنهم الذي احتضنهم بكل مراحل حياتهم بالود والمحبة، والعطاء، وإذكاء الشعور بالوطنية والانتماء.
ورفع د. يوسف بن صالح الراجحي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال "الراجحي": إن من دواعي الاحتفاء بهذا اليوم الأغرّ ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- تعزيز الوطنية في النفوس واستذكار تاريخ بلادنا وقادتها الأفذاذ الذين ساروا في طريق الخير وبناء الوطن وتأسيسه.
وأضاف: ونحن في عهد زاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، نستذكر التاريخ ونرويه للأجيال بتاريخ وطن العز والشموخ والخير وعز الإسلام والمسلمين حتى يبقى شاهدًا على مرّ الأجيال المتعاقبة.
بدوره، قال رجل الأعمال موسى بن عبدالعزيز الموسى: إنه من الواجب ونحن نستذكر تاريخنا المجيد يوم التأسيس، أن نحمد الله عز وجل، ونشكره على النعم التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والدعاء للإمام المؤسس محمد بن سعود، بالرحمة والمغفرة، وكل قادة الوطن الذين أسسوا هذا الكيان الشامخ، الوطن المعطاء حتى عصرنا الزاهر عهد الخير والنماء.
وأضاف: من المهم إبراز هذا التاريخ المجيد وتثقيف الجيل بهذه الانطلاقة المجيدة ومراحل التأسيس التي واكبت مسيرة وطنهم الذي احتضنهم بكل مراحل حياتهم بالود والمحبة، والعطاء، ولإذكاء الشعور بالوطنية والانتماء.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الروسان للمقاولات محمد بن هزاع الروسان: نرفع التهاني بهذا اليوم المجيد إلى القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بحلول ذكرى "يوم التأسيس" على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- فأصبحنا -بفضل الله- يدًا بيد مع ولاة الأمر كيانًا متينًا لا تمزقه الفتن، ولا تتخلله المحن، ولا تستطيعه المكايد، جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وبنيانًا مرصوصًا يشد بعضه بعضًا.
فيما قال رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله المهيدب: إن "يوم التأسيس" ذكرى غالية على الوطن والمواطنين يستذكرون الماضي المجيد، بتأسيس المملكة الكيان الشامخ، بقيادة الإمام المؤسس محمد بن سعود قبل 300 عام مضت.
وأضاف "المهيدب": نعيش ارتباطًا وثيقًا بين القادة والمواطنين منذ عهد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون؛ فسارت سفينتنا مرفوعة الشراع آنفة، ترسو على موانئ الأمن والأمان والمجد، والعيش الكريم.
وتابع قائلًا: إن من المبادرات الكريمة التي عهدناها من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قرار تخصيص يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام، يومًا للذكرى السنوية لتأسيس المملكة العربية السعودية احتفاءً بهذه الذكرى المجيدة.
كما رفع رجل الأعمال حامد بن سمار، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال "ابن سمار": إن المتأمل بعين فاحصة للتاريخ يجد أن مرحلة التأسيس مفصلية في حياة أمة، ليس للسعوديين فحسب، بل شكّل ذلك منعطفًا نوعيًّا، ودعامة ورأس حربة للأمتين العربية والإسلامية؛ لكون هذه الأرض المباركة مهبط الوحي، وتتشرف أرضها بمكانة الحرمين الشريفين مقصد المسلمين من كل أصقاع المعمورة.
وأضاف: نسأل المولى جلت قدرته، أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ويديم عليها النعم والفضل.