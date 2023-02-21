مسؤولون ورجال أعمال يهنئون القيادة بمناسبة "يوم التأسيس"

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الروسان للمقاولات محمد بن هزاع الروسان: نرفع التهاني بهذا اليوم المجيد إلى القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بحلول ذكرى "يوم التأسيس" على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- فأصبحنا -بفضل الله- يدًا بيد مع ولاة الأمر كيانًا متينًا لا تمزقه الفتن، ولا تتخلله المحن، ولا تستطيعه المكايد، جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وبنيانًا مرصوصًا يشد بعضه بعضًا.