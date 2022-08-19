سفارة السعودية في بانكوك تقيم حفل عشاء تكريمًا لوكيل الشؤون الإسلامية

أقام المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلاند، المكلف ماجد بن محمد الضعيان، مساء اليوم الجمعة 21 محرم 1444هـ، حفل عشاء تكريمًا لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له.
وتفصيلاً، يأتي ذلك خلال زيارة الشيخ "العنزي" لتايلاند لرعاية الحفل الختامي، وتسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي في مملكة تايلاند.
وحضر حفل العشاء الذي أُقيم في إحدى القاعات في العاصمة بانكوك القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بانكوك عصام بن صالح الجطيلي، ورئيس اتحاد المجالس الإسلامية بجنوب تايلاند الدكتور أحمد إحسان، ورئيس جامعة فطاني الدكتور إسماعيل لطفي، وعدد من القيادات الإسلامية ورؤساء المراكز والمؤسسات التعليمية والثقافية بمملكة تايلاند.