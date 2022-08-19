سفارة السعودية في بانكوك تقيم حفل عشاء تكريمًا لوكيل الشؤون الإسلامية

أقام المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلاند، المكلف ماجد بن محمد الضعيان، مساء اليوم الجمعة 21 محرم 1444هـ، حفل عشاء تكريمًا لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له.