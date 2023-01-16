القيادة تعزي رئيسة نيبال في ضحايا سقوط طائرة ركاب مدنيّة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للسيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.