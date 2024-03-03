عبر "مسام".. مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 669 لغماً في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة شبوة، نزع فريق "مسام" 22 لغماً مضاداً للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 34 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخا، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية صبر، ولغم واحد مضاد للأفراد و9 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.