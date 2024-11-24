ترويج مواد مخدرة وارتكاب حوادث سطو.. 9 جناة في قبضة "رجال الأمن"

وأضاف الأمن العام، في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام أمن الحدود ومقيمٍ من الجنسية اليمنية ومواطنٍ في الرياض قاموا بارتكاب حوادث سطو وسلب محال تجارية.