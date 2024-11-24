ترويج مواد مخدرة وارتكاب حوادث سطو.. 9 جناة في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام، أنه تمّ القبض في جدة، على 3 مقيمين ومقيمة من الجنسية البنجلاديشية والهندية قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو".
وفي جدة أيضاً، تمّ القبض على مقيمٍ ووافدٍ من الجنسية الباكستانية قاما بترويج 9.6 كيلوجرام من "الشبو".
وأضاف الأمن العام، في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام أمن الحدود ومقيمٍ من الجنسية اليمنية ومواطنٍ في الرياض قاموا بارتكاب حوادث سطو وسلب محال تجارية.