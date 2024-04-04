"4700" معتكف ومعتكفة في المسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان

استقبل المسجد النبوي "4700" معتكف ومعتكفة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.