أمير المنطقة الشرقية: كبار السن ثروة حقيقية ورعايتهم واجب ديني ووطني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن كبار السن يمثلون ثروة حقيقية لا تُقدّر بثمن، ويملكون خبرات وتجارب اكتسبوها خلال مسيرة حياتهم في شتى المجالات، مشدداً سموه على أهمية الاستفادة من هذه الخبرات، مشيراً إلى ما تحظى به هذه الفئة الغالية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة –أيدها الله–، تجسيداً لحرص الدولة على تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من العيش الكريم، انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز جودة حياة كبار السن من خلال أنظمة رعاية صحية واجتماعية فعّالة.