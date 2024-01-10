"التجارة" تستدعي شاحن ÅSKSTORM 40W USB لخلل قد يؤدي إلى حريق وصدمة كهربائية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء شاحن ÅSKSTORM 40W USB بلون رمادي غامق؛ لخلل وتلف في سلك الطاقة؛ مما قد يؤدي إلى حروق حرارية وصدمة كهربائية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن معرفة شاحن ÅSKSTORM 40W USB باللون الرمادي الغامق برقم الموديل ICPSW5-40-1 الموجود على الملصق على ظهر الشاحن.
ودعت وزارة التجارة المستخدمين المشمولين بالاستدعاء، إلى التوقف عن استخدامه والتواصل مع الوكيل "أيكيا" لإرجاعه واسترداد كامل المبلغ المدفوع بدون تقديم إيصال.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة IKEA.sa أو الاتصال بالرقم المجاني على 8003040098.