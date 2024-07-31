فرق أمانة الطائف تنظّف 3.2 مليون م2 من الحدائق والمنتزهات العامة

وأوضحت الأمانة أن الأعمال المنفذة تضمنت نظافة الحدائق العامة، ودورات المياه العامة، مع توفير عمالة للكنس الآلي واليدوي والالتقاطات، مع استهلاك كميات كبيرة من أكياس النفايات ذات سعات عالية، وكذلك تزويد دورات المياه بالحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية بالمياه ومستلزمات النظافة والصحة العامة، وتسيير فرق الصيانة عليها لمعالجة أي ملاحظات.