فرق أمانة الطائف تنظّف 3.2 مليون م2 من الحدائق والمنتزهات العامة

نظّفت أمانةُ الطائف أكثرَ من 3.2 ملايين متر مربع من الحدائق والمنتزهات العامة والمسطحات الخضراء، مواكبة لكثافة الإقبال على المتنفسات العامة في المحافظة خلال الموسم السياحي.
كما دعمت أعمال النظافة خلال الفترة الماضية في مختلف المواقع التي تستقطب الزوار والسياح على مدار الساعة، بما يحقق أهداف برنامج النظافة والصحة العامة في هذه المدينة السياحية.
وسجّلت الأمانةُ زيادةً واضحة في كميات النفايات والمخرجات في حدائق المدينة والمواقع السياحية خلال الشهرين الماضيين.
وقد خصّصت عمالة لجمع المبعثرات والتقاط الأكياس والفوارغ من كل المواقع السياحية الجاذبة؛ لضمان توفير النظافة المطلوبة بها، وتجهيزها لاستقبال الزوار دون توقف، وتعزيز جهودها في تحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال المنفذة تضمنت نظافة الحدائق العامة، ودورات المياه العامة، مع توفير عمالة للكنس الآلي واليدوي والالتقاطات، مع استهلاك كميات كبيرة من أكياس النفايات ذات سعات عالية، وكذلك تزويد دورات المياه بالحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية بالمياه ومستلزمات النظافة والصحة العامة، وتسيير فرق الصيانة عليها لمعالجة أي ملاحظات.
وأكّدت أمانةُ الطائف مواصلةَ فرق وآليات النظافة أعمالها في تحسين المحافظة ومعالجة مختلف التشوهات البصرية والمؤثرات البيئية، بما يحقّق مستهدفات برنامجها لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
كما أكدت مباشرة فرق النظافة لجميع البلاغات والشكاوى الواردة حول النظافة؛ حيث تعمل فرق العمل الميدانية دون توقف بالمتنفسات العامة والحدائق والمراكز السياحية ذات الطبيعة المميزة، وترفع كميات النفايات الناتجة عن كثافة الارتياد، وتنقلها إلى الطمر الصحي عبر الضواغط والشاحنات والحاويات الكبيرة.
ودعت أمانةُ الطائف الأهاليَ والزوار إلى التعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية عبر مركز البلاغات البلدية "940"، منوّهة إلى تواجد فرق عمل ميدانية تتعامل معها وتعالجها على الفور.