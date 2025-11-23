رابطة النسيج الكويتية تضيء "بنان" بلمسات يدوية مستوحاة من التراث المحلي

في حضور لافت ضمن الركن الكويتي في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان”، تشارك رابطة النسيج الكويتية بمجموعة من الأعمال اليدوية التي تجمع بين الكروشيه، والباتش ورك، وفنون النسيج، بلمسات مستوحاة من البيئة الكويتية.
وتقود المشاركة الحرفية عبلة حسين، التي أوضحت أن هذه الفعالية تمثل فرصة مميزة لإبراز الحرف الكويتية التقليدية بلمسة عصرية تعكس ذائقة الجيل الجديد. وأضافت أن الرابطة تعتمد في إنتاجها على العمل اليدوي الكامل، بدءًا من اختيار الخيوط وحتى التشطيب النهائي.
وتعرض الرابطة قطعًا متنوعة من الكروشيه وحقائب مصنوعة بتقنية ترقيع الأقمشة “الباتش ورك”، حيث يتم جمع خامات وألوان مختلفة وتحويلها إلى منتجات تجمع بين الوظيفة والجمال الفني، مع الحفاظ على الطابع التراثي في الألوان والتصاميم.
ومن أبرز ما يجذب الزائرات “علبة التطريز التفاعلية”، التي تحتوي على خيط وتصميم جاهز، مما يتيح للفتيات تنفيذ القطعة بأنفسهن. وبيّنت عبلة أن الفكرة تهدف لتعزيز التفاعل المباشر مع الحرفة، وتلقى استحسانًا كبيرًا من الزائرات من مختلف الأعمار.
كما تقدم الرابطة إكسسوارات قماشية مخصصة للحقائب، تمثل إضافات صغيرة تحمل لمسات فنية دقيقة، وتعتمد على إعادة توظيف خامات النسيج في قطع حديثة ذات هوية مميزة. وتشير عبلة إلى أن هذه الإكسسوارات تحظى بإقبال لكونها عملية وتحمل الطابع التراثي.
وأكدت عبلة حسين أن المشاركة في “بنان” تتيح للحرفيات الكويتيات تبادل الخبرات مع نظيراتهن من دول الخليج، والمساهمة في إيصال الحرفة الكويتية إلى جمهور أوسع، مع المحافظة على الطابع اليدوي الأصيل في كل من الكروشيه، والباتش ورك، والنسيج التقليدي.