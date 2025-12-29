جامعة حائل تجمع وزير التعليم بالطلاب والقيادات في لقاء شفاف ومباشر

في نهج جديد يعكس الشفافية وتمكين صوت الطالب، أتاحت جامعة حائل لطلابها فرصة الالتقاء بوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في اجتماع استشاري هو الأول من نوعه في تاريخ الجامعة.
وجاء اللقاء بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور بدر شجاع الحربي، بهدف إتاحة المجال أمام الطلاب لطرح آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير التجربة الجامعية، ودعم البيئة التعليمية، وتعزيز فرص التدريب والابتكار، وتمكين المهارات.
في المقابل، التقى الوزير بقيادات الجامعة، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستهدفات التعليم الجامعي، والمبادرات التحويلية، وسبل تعزيز مخرجات التعليم والبحث العلمي والابتكار بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونوّه رئيس الجامعة بأهمية الزيارة، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، وتسريع العمل على المبادرات التحويلية، ورفع جودة المخرجات بما يلبي احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.
يُذكر أن وزير التعليم قد زار يوم أمس جامعة حائل، وتجوّل في البرج الجامعي، واطّلع على مرافقه ومشروعاته التطويرية، واستمع إلى شرح موجز حول أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الجامعة.