جامعة حائل تجمع وزير التعليم بالطلاب والقيادات في لقاء شفاف ومباشر

يُذكر أن وزير التعليم قد زار يوم أمس جامعة حائل، وتجوّل في البرج الجامعي، واطّلع على مرافقه ومشروعاته التطويرية، واستمع إلى شرح موجز حول أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الجامعة.