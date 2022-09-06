اتفاقية تعاون بين "نوبكو" و"المحتوى المحلي" لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي

جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في فندق الريتزكارلتون في الرياض، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الأستاذ فهد بن محمد الشبل، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري.