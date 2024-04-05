فهد العجلان: بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد... الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والحيوية

ولفت العجلان إلى أن الأرقام اليوم تبرهن جدوى الخطوات الناجحة والنوعية التي اتخذتها المملكة فيضوء رؤية 2030؛ وهي الرؤية الوطنية التي تحظى بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دقيقة من سمو سيّدي ولي العهد -حفظهما الله-، مضيفاً "في الاقتصاد تبرز دائماً لغة الأرقام، وهذه اللغة تبرهن جدوى القرارات والتشريعات والإصلاحات التي يتم العمل عليها في أي بلد حول العالم، والسعودية اليوم تضرب أروع الأمثلة في القدرة على المضي قدماً في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثنائية وواعدة في قطاعات مهمة وحيوية ونوعية".