"اليونسكو" تعتمد قرار استضافة السعودية أعمال الدورة الـ45 للجنة التراث سبتمبر المقبل

أعلنت أمس لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اعتماد المملكة العربية السعودية بالإجماع رئيسًا للجنة التراث العالمي، برئاسة سمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو رئيسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة، إضافة إلى اعتماد قرار استضافة السعودية الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة في العاصمة الرياض، المقرر إقامتها خلال الفترة 10 - 25 شهر سبتمبر 2023م، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثامن عشر للجنة التراث العالمي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الدول الأعضاء كافة في اللجنة.