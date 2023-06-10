عينه تبرز ويتعمّق.. إعصار "بيبارجوي" يتحرّك ويتمركز والتطوّر منتظر!

وتُبيّن الصور ذاتها، أن الحالة المدارية بدأت بالتعمُّق من جديد؛ حيث يتضح بروز عين الإعصار بشكلٍ واضح، وذلك مرده إلى ابتعاده عن نشاط رياح القص "المونسون"؛ ما أوجد بيئة مناسبة لتطوره، وفق موقع "طقس العرب".