عينه تبرز ويتعمّق.. إعصار "بيبارجوي" يتحرّك ويتمركز والتطوّر منتظر!

توضّح آخر صور الأقمار الاصطناعية ومحطات الاستشعار عن بُعد، أن الإعصار المداري "بيبارجوي" المُصنف من الدرجة الأولى يتمركز حالياً في دائرة عرض 16.7 درجة شمالاً، وخط طول 67.4 درجة شرقاً، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بـ (75-82) عقدة.
وتُبيّن الصور ذاتها، أن الحالة المدارية بدأت بالتعمُّق من جديد؛ حيث يتضح بروز عين الإعصار بشكلٍ واضح، وذلك مرده إلى ابتعاده عن نشاط رياح القص "المونسون"؛ ما أوجد بيئة مناسبة لتطوره، وفق موقع "طقس العرب".
ومن المُنتظر أن يتحرّك خلال الـ 24 ساعة المقبلة نحو الشمال والشمال الشرقي مع تطوّره إلى إعصار من الدرجة الثانية، بمشيئة الله.