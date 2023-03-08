34 ألفًا من منسوبات وطالبات "جامعة خالد" يُشدن بقرارات "التمكين" في تعزيز أعمالهن

وأكدت الشهري أن للمرأة السعودية قصة نجاح، نشاهدها اليوم في كل أنحاء العالم. مضيفة بأن طالبات جامعة الملك خالد قدَّمن إسهامات فعالة في شتى المجالات، سواء العلمية أو الرياضية أو الإبداعية.

وتابعت: نحرص في عمادة شؤون الطلاب على دعم مثل هذه الإنجازات، وتقديم ما يمكن تقديمه لطالباتنا، وتحقيق أهداف وطننا الغالي.