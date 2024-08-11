شركة المراعي تشارك في ملتقى العمل بـ"سلطنة عُمان" وتستعرض خبراتها في تطوير القدرات البشرية

وأوضح البدر أن "المراعي" تسعى إلى التوسع المستمر في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط في قطاع تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، من خلال توفير منتجات غذائية عالية الجودة لأكثر من 120 مليون مستهلك، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء، وتوزيعه عبر منظومة نقل وإمداد، تُعدُّ الأكبر في الشرق الأوسط؛ إذ يتجاوز قوامها 10 آلاف شاحنة مبردة. مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الخمسية (2024 – 2028)، التي أطلقتها المراعي مؤخرًا، وتزيد استثماراتها على 18 مليار ريال، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في السعودية ودول المنطقة، وأن تطوير رأس المال البشري هو أحد أهم مقومات نجاح تنفيذها؛ للوفاء بشعارها "جودة تستحق الثقة".