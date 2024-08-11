شركة المراعي تشارك في ملتقى العمل بـ"سلطنة عُمان" وتستعرض خبراتها في تطوير القدرات البشرية

في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية، تشارك شركة المراعي في ملتقى العمل، الذي تنظمه وزارة العمل العُمانية خلال الفترة من 11 إلى 27 أغسطس 2024م، تحت رعاية وزير العمل العُماني الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وبحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ووزير النقل والاتصالات والمعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، ووزير الصحة الدكتور هلال بن علي السبتي.
ويناقش الملتقى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية؛ لتوحيد الرؤى التي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص الجديدة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات سوق العمل الفورية، والتخطيط للمستقبل وفقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويلتقي الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الله بن ناصر البدر، على هامش الملتقى، الوزراء العُمانيين؛ لبحث استثمارات المراعي في السلطنة، وسبل تطويرها وتنميتها.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للمراعي، عبدالله بن ناصر البدر: "يمثل ملتقى العمل العُماني أهمية خاصة؛ باعتباره منصة للتفاعل مع العديد من الخبراء والمتخصصين في تطوير الموارد البشرية، كما يُشكِّل منصة لتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستدامة، وتشجيع المبادرات التي تسهم في بناء جيل جديد قادر على مواكبة التغييرات، وقيادة التحول في السعودية والمنطقة".
وتابع: "تأتي مشاركتنا في هذا الحدث المهم لتعكس التزامنا المستمر بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة. ونحن موجودون في السوق العُمانية منذ عام 1988م، ويعمل لدينا حاليًا أكثر من 700 مواطن عُماني، ونسعى دائمًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتُلبي احتياجات السوق، وتدعم أهدافنا لتعزيز الأمن الغذائي محليًّا وإقليميًّا".
وأوضح البدر أن "المراعي" تسعى إلى التوسع المستمر في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط في قطاع تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، من خلال توفير منتجات غذائية عالية الجودة لأكثر من 120 مليون مستهلك، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء، وتوزيعه عبر منظومة نقل وإمداد، تُعدُّ الأكبر في الشرق الأوسط؛ إذ يتجاوز قوامها 10 آلاف شاحنة مبردة. مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الخمسية (2024 – 2028)، التي أطلقتها المراعي مؤخرًا، وتزيد استثماراتها على 18 مليار ريال، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في السعودية ودول المنطقة، وأن تطوير رأس المال البشري هو أحد أهم مقومات نجاح تنفيذها؛ للوفاء بشعارها "جودة تستحق الثقة".