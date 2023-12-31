انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

وأوضح رئيس الجمعية علي بن محمد مسملي، أن التصفيات شارك فيها (70) متسابقًا ومتسابقةً يتنافسون في ستة فروع هي: (فرع القراءات، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع بيان معاني الكلمات، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا، وفرع حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، وفرع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، وفرع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم)؛ مبينًا أنه تم ترشيح الحاصلين على المركز الأول في كل فرع من فروع المسابقة للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في أواخر شهر شعبان من هذا العام.