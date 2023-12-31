محليات

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

تُنَظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بإشراف فرع الشؤون الإسلامية
انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

انطلقت أمس، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ25، على مستوى منطقة جازان، والتي تنظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة جازان، بإشراف فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة؛ وذلك بجامع الملك عبدالله في مدينة جيزان للبنين، وللبنات في دار الفتاة بحي الروضة.

وأوضح رئيس الجمعية علي بن محمد مسملي، أن التصفيات شارك فيها (70) متسابقًا ومتسابقةً يتنافسون في ستة فروع هي: (فرع القراءات، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع بيان معاني الكلمات، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا، وفرع حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، وفرع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، وفرع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم)؛ مبينًا أنه تم ترشيح الحاصلين على المركز الأول في كل فرع من فروع المسابقة للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في أواخر شهر شعبان من هذا العام.

جازان
جائزة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

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