"ولو قلم رصاص".. "آل الشيخ" متلمسًا احتياج موظفي فرع وزارته بالباحة
حصلت "سبق" على مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مع موظفي فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة، وهو يتساءل عن احتياجاتهم مهما كانت صغيرة ولو كانت "قلم رصاص"، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة الحكيمة على تلمّس احتياجات الموظفين؛ ليتمكن من تقديم واجبه.
وقال "آل الشيخ": "أنا جاي أزوركم وفي نفس الوقت نتلمس احتياجاتكم وأي أوجه تقصير نستطيع التعاون في علاجها".
وأضاف: "وش ينقصكم؟ ولاة الأمر الملك وولي العهد -حفظهم الله- حريصون على أن يُقدّم كل شيء للموظف لأجل أن يقدّم واجبه والأمانة الملقاة على عاتقه لخدمة دينه وولاة أمره ووطنه والمواطنين"، وعاد متسائلًا: "ينقصكم شيء؟ أي شيء ولو قلم رصاص".
وأكد "آل الشيخ": "الحمد لله الذي أنعم علينا بولاة الأمر، أمس كان المراقبين عندكم 45 والآن 560، وهذا بفضل الله ثم بفضل ولاة الأمر، وإتاحة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وأيضًا من أجل تحسين جودة العمل وأداء العمل ومتابعة بيوت الله سبحانه وتعالى، والحرص على أن تكون بأحسن حال".