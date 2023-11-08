"ولو قلم رصاص".. "آل الشيخ" متلمسًا احتياج موظفي فرع وزارته بالباحة

وأكد "آل الشيخ": "الحمد لله الذي أنعم علينا بولاة الأمر، أمس كان المراقبين عندكم 45 والآن 560، وهذا بفضل الله ثم بفضل ولاة الأمر، وإتاحة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وأيضًا من أجل تحسين جودة العمل وأداء العمل ومتابعة بيوت الله سبحانه وتعالى، والحرص على أن تكون بأحسن حال".