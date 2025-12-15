"أبشر": أكثر من 38 مليون عملية إلكترونية خلال نوفمبر 2025

نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر نوفمبر 2025، أكثر من 38 مليون عملية إلكترونية، استفاد منها المواطنون والمقيمون والزوار عبر منصتي "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال"، حيث بلغ إجمالي العمليات (38,315,884) عملية.
وشهدت منصة "أبشر أفراد" تنفيذ 35,791,107 عمليات، منها 29,637,421 عملية استعراض للوثائق عبر المحفظة الرقمية. فيما بلغ عدد العمليات في "أبشر أعمال" 2,524,777 عملية.
وسجلت خدمات المديرية العامة للأمن العام 3,535,187 عملية، منها 3,432,289 عملية تابعة للإدارة العامة للمرور. كما نفذت المديرية العامة للجوازات 1,960,089 عملية، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 532,784 عملية.
وعبر الخدمات العامة في "أبشر أفراد"، جرى إصدار 124,926 تقريرًا ضمن خدمة "تقارير أبشر"، إلى جانب 1,729 استفسارًا عامًا عن البصمة، و215 طلبًا لتوصيل الوثائق عبر البريد.
ويُشار إلى أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر" تجاوز 28 مليون هوية، تمكّن أصحابها من الوصول إلى خدمات أكثر من 500 جهة حكومية وخاصة، من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد "نفاذ".