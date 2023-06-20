فريق بحثي فرنسي يدرس قدرة الإنسان تاريخيًّا على التكيُّف مع تغيُّر المناخ بصحراء السعودية

وتأتي رحلة فريق "ديب كلايمت" ضمن اهتمام الباحثين العالميين بإقامة أبحاثهم العلمية في المملكة العربية السعودية نظرًا لما توليه رؤية السعودية 2030 من اهتمام بالغ بالبحث العلمي، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتصنيفات جامعاتها المتقدمة؛ وهو ما يُظهر أهمية دعم قطاع البحث والتطوير بهدف أن تكون السعودية ضمن 10 بلدان في مؤشر التنافسية العلمية بحلول عام 2030، إضافة إلى تصنيف 5 من الجامعات السعودية من بين أفضل 200 جامعة عالميًّا، وكذلك إبراز عناصر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية المختلفة التي تعتبر كبرى المحميات البرية في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 130 ألف كيلومتر مربع؛ إذ تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية، هي (الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية)، وتشتمل على آثار مسجلة لدى منظمة اليونسكو، متمثلة في منطقة جبة التي تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.