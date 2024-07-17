في ظل محبة لا حدود لها.. "شجرة الملك فيصل" تثمر شوارع وأحياء ومساجد بباكستان

أثمرت الشجرة التي زرعها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بيديه عندما زار باكستان عام 1966، محبة لا حدود لها بين البلدين، حيث تزدان المدن والأحياء والشوارع والمساجد والجامعات في مختلف أنحاء باكستان، بأسماء ملوك المملكة.